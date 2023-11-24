Иранская компания может начать импортировать зерно из Северной Осетии

Как отметила глава торгового дома "Фарнуш трейдинг" Фарнуш Мазафари, Иран является крупнейшим на Ближнем Востоке импортером зерновых

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Иранский торговый дом "Фарнуш трейдинг" предложил совместно с правительством Северной Осетии продвигать на рынок Ирана зерновые культуры региона. Такое предложение высказали в Северо-Осетинском госуниверситете имени К. Л. Хетагурова на II круглом столе "Владикавказ экспо: Иран, Россия и Армения - единство в развитии МТК "Север - Юг".

"Глава иранского торгового дома "Фарнуш трейдинг" госпожа Фарнуш Мазафари предложила совместную с правительством Северной Осетии программу по продвижению на рынок Ирана зерновых культур республики, такую сделку представитель Ирана предложила заключить во время круглого стола", - сообщили ТАСС в пресс-службе СОГУ.

По словам главы компании, Иран является крупнейшим на Ближнем Востоке импортером зерновых. Поставки в страну осуществляются из Африки, Казахстана и России. Однако валовый объем продукции поступает на рынок зачастую через посредников из третьих стран. Эта практика лишает поставщиков дохода. Между тем Иран регулирует ценовую политику на импорт зерновых, что позволяет строить долгосрочные контракты. Примерные цены на импорт зерновых из России в настоящее время составляют около €290 за одну тонну.

"Цена систематически обновляется, может как расти, так и понижаться, но в любом случае остается выгодной для экспортеров из Северной Осетии. Это должно благоприятно отразиться на развитии экономики республики", - процитировали Мазафари в пресс-службе вуза.

Также она предложила сформировать международную рабочую группу с правительством Северной Осетии, в рамках работы которой можно будет обсуждать и решать все необходимые вопросы. Руководитель иранского торгового дома также отметила перспективы и возможности экспортных поставок продукции из Ирана. "Торговый дом "Фарнуш трейдинг" готов в кратчайшие сроки обеспечить оптовые поставки плодоовощной продукции и сухофруктов из Ирана в Северную Осетию", - отметила Мазафари.

Круглый стол был организован факультетом международных отношений СОГУ. В режиме онлайн в нем приняли участие эксперты из Ирана, Армении, Индии, Астраханской области, а также представители делового и бизнес-сообщества Северной Осетии.