Совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды в 412,13 рубля на акцию

Также совет принял решение провести годовое собрание акционеров в форме заочного голосования 28 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Магнита", одного из крупнейших российских ретейлеров, рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 42 млрд рублей, или 412,13 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 42 000 726 736,15 рубля, что составляет 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Магнит", - сообщает компания. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 января 2024 года.

Кроме того, совет директоров принял решение провести годовое собрание акционеров в форме заочного голосования 28 декабря 2023 года. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 5 декабря.

Помимо этого, на заседании был утвержден список кандидатур для избрания в состав совета директоров "Магнита" на годовом собрании. "Список кандидатур включает в себя 14 кандидатов, из которых три кандидата номинированы миноритарными акционерами ПАО "Магнит". Остальные кандидатуры являются менеджментом компаний группы "Магнит" и номинированы советом директоров", - отмечается в сообщении.

Годовое собрание акционеров "Магнита" в 2022 году не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда акционеры должны были обсудить вопрос распределения дивидендных выплат за 2021 год (совет директоров рекомендовал дивиденды не выплачивать). Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - выплаты тогда составили 30 млрд рублей (294,37 рубля на акцию).

Ранее сегодня "Магнит" сообщил, что его дочерняя компания "Магнит альянс" завершила приобретение акций у иностранных акционеров в рамках второй программы выкупа акций, объявленной в октябре. По итогам двух программ buy back, объявленных в текущем году, а также двусторонней сделки в октябре "Магнит альянс" приобретет порядка 29,7% от всех находящихся в обращении акций ретейлера.