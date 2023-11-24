24 ноября, 17:11
Колебания курса рубля

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились на 0,1-0,51%

Они опустились до 1 143,15 и 3 217,76 пункта соответственно

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу показал отрицательную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,1%, до 3 217,76 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,51%, до 1 143,15 пункта. Курс юаня вырос на 0,39%, до 12,387 рубля, доллар - на 0,23%, до 88,6 рубля, евро - на 0,52%, до 97,07 рубля.

"Российский рынок акций в пятницу начал торги позитивно, но уже к обеду задор покупателей угас, а индекс Мосбиржи начал корректироваться вниз. Фактор пятницы и ценовая неуверенность в нефти оказали давление на динамику рынка, в то же время рубль нес умеренные потери к доллару", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Мировые площадки торговались слабо. "Вновь ушли в красную зону индексы Китая, европейские двигались нейтрально, в США сегодня сокращенный торговый день. Отчет Федерального статистического управления Германии указал на то, что в третьем квартале 2023 спад производства затронул большинство ключевых отраслей немецкой экономики", - добавил эксперт.

Рынок акций

"Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Яндекса" (+1,48%), привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" (+1,20% и +1,15%), котировки "Русгидро" (+1,08%), бумаги ЛСР (+1%), акции "Черкизово" (+0,71%), котировки "Селигдара" (+0,58%)", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Она пояснила, что акции "Яндекса" поддерживали поступившие ранее новости о возможных вариантах выкупа доли в компании, тогда как акции "Татнефти" и "Селигдара" пользовались спросом в связи с рекомендованными на этой неделе дивидендами за третий квартал текущего года. "Русгидро", в свою очередь, в предстоящий понедельник планирует представить финансовые результаты за третий квартал 2023 года по МСФО.

"В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Polymetal (-15,64%), расписки Fix Price (-2,79%), котировки ОГК-2 (-2,03%), акции ТГК-1 (-1,99%), бумаги "Юнипро" (-1,93%)", - отметила Кожухова.

По ее словам, акции Polymetal продолжали падение на фоне опасений делистинга бумаг с Мосбиржи в связи с редомициляцией.

Прогноз на 27 ноября

"На старте будущей недели в фокусе внимания участников торгов останутся движения курса рубля и нефтяных цен, санкционные новости, сигналы регуляторов и ключевая статистика. В США выйдут данные по рынку нового жилья за октябрь. Важных корпоративных новостей в понедельник не ожидается", - сообщил Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 27 ноября - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару 87,5 - 90,5 рубля.

В понедельник индекс Мосбиржи будет снова колебаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, прогнозирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. "Пара доллар/рубль может показать движение в диапазоне 87-89 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,2 - 12,6 рубля", - добавила она. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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