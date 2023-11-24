Пушилин поручил правительству ДНР установить предельный уровень цен на товары

Глава республики также рекомендовал Народному Совету региона ввести административную ответственность за нарушение установленных правительством требований к ценам на продовольственные и непродовольственные товары

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил установить цены или предельный потолок цен на некоторые категории товаров, которые выберет правительство региона. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации главы.

"Правительству Донецкой Народной Республики обеспечить установление цен или их предельных уровней на товары, которые включены в перечень", - говорится в указе.

Уточняется, что категории товаров определит и рассчитает обоснование их стоимости правительство региона. Минэкономразвития республики будет следить за соблюдением этого указа торговыми сетями. Также Пушилин рекомендовал Народному Совету региона ввести административную ответственность за нарушение установленных правительством требований к ценам на продовольственные и непродовольственные товары.

Этот указ вводится руководствуясь указом о военном положении, которое действует в регионе, в целях защиты граждан и обеспечения продовольственной безопасности региона.

В начале года Пушилин сообщал, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", и отметил среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти помогут снизить цены на продукты. Летом он также отмечал излишне высокую стоимость ряда товаров, в частности мяса, овощей и молочной продукции.

Осенью цены на продукты, в том числе социально значимые, выросли вновь, в числе причин - рост цен на топливо. Чтобы избежать спекуляций, в регионе возобновились рейды по торговым сетям.