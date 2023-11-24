24 ноября, 17:31

Литва пообещала продолжать помогать Украине в сфере энергетики

Также республика будет оказывать помощь в проведении реформ на пути вступления Украины в Евросоюз

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Литва и впредь будет оказывать помощь энергетическому сектору Украины для обеспечения его максимально возможной стабильности и в проведении реформ на пути вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем находящаяся в Киеве с визитом глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните, сообщила ее пресс-служба.

"Литва продолжит направлять помощь энергетическому сектору и другой гражданской инфраструктуре", - приводятся в сообщении слова главы литовского правительства.

Другой важной сферой поддержки Киева в Вильнюсе считают оказание экспертной помощи на пути в Евросоюз. "Мы готовы к оказанию всесторонней экспертной помощи в проведении необходимых реформ, чтобы как можно скорее начались переговоры о вступлении Украины в сообщество", - сказала Шимоните. 

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