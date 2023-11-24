Инвестор вложит 1,4 млрд в производство тротуарной плитки в ОЭЗ Башкирии

Соглашение о проекте подписано на площадке Международной недели бизнеса

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Инвестор вложит порядка 1,4 млрд рублей в производство тротуарной плитки и элементов благоустройства, оно разместится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алга" в Башкирии. Соглашение о проекте подписано на площадке Международной недели бизнеса, сообщила пресс-служба форума на официальном сайте.

"В ОЭЗ "Алга" планируется локализовать новое предприятие, которое будет производить тротуарную плитку и различные элементы благоустройства. Соответствующее соглашение подписано на площадке Международной недели бизнеса между компанией "Поревит. Уфа" и Корпорацией развития Республики Башкортостан - управляющей компанией ОЭЗ. В свою инициативу инвестор намерен вложить порядка 1,4 млрд рублей. Планируется, что на предприятии будет создано 70 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Проект позволит обеспечить качественной продукцией предприятия сферы промышленного и гражданского строительства, а также государственных и муниципальных заказчиков, рассказал генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. Производство разместится на площадке №3 ОЭЗ "Алга" в Ишимбайском районе.

"На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ "Алга" имеют 20 компаний с общим объемом инвестиций более 60 млрд рублей. По результатам запуска всех предприятий на территории ОЭЗ будет создано более двух тысяч новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества.