В Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

В рамках программы московские предприниматели заключили более 830 договоров факторинга на общую сумму свыше 24 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о продолжении реализации городской программы льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В 2022 году Москва первой в России запустила программу льготного факторинга, предназначенную для субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя осуществление расчетов с потребителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы московские предприниматели заключили более 830 договоров факторинга на общую сумму свыше 24 млрд рублей. На 1 рубль бюджетных средств субъекты МСП смогли привлечь 58 рублей заемного финансирования. По информации Ассоциации факторинговых компаний Российской Федерации, программа охватила 24% всех субъектов МСП - пользователей факторинга.

"Предприниматели могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 млн рублей по ставке 13,5% годовых (1/2 ключевой ставка Банка России плюс 6 п. п.). Срок субсидирования - 12 месяцев.

"За поддержкой могут обратиться предприниматели, осуществляющие деятельность в одной из отраслей, включая производство, научные исследования и разработки, информация и связь (IT), деятельность в области архитектуры, здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений, креативных индустрий, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели", - добавили в мэрии.

Там уточнили, что в программе участвуют Сбербанк Факторинг, Совкомбанк Факторинг, ВТБ Факторинг, МСП Факторинг (группа ПСБ), РСХБ Факторинг. "Продолжение реализации программы льготного факторинга позволит придать дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать стабилизации цен для конечных потребителей", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.