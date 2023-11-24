24 ноября, 17:53

БСК рассчитывает начать модернизацию завода в Казахстане к 2026 году

В настоящее время идет работа по оформлению всех документов, сообщил советник гендиректора компании Андрей Ленда

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (АО "БСК") планирует выйти на строительные работы на заводе в Казахстане по проекту совместного производства оксихлорида циркония к 2026 году. Сейчас идет работа по оформлению всех документов, график выдерживается, сообщил ТАСС советник генерального директора компании Андрей Ленда на Международной неделе бизнеса в Уфе.

В декабре 2021 года сообщалось, что Башкирия и Казахстан создадут химический консорциум с предполагаемым объемом инвестиций на сумму $1 млрд. В него войдут Башкирская содовая компания и ООО "Каустик Павлодар". Совместное предприятие станет единственным на территории СНГ производителем оксихлорида циркония. Также планируется производство каустической соды, гидрохлорида натрия, двуокиси титана.

"Соглашение о совместном предприятии в Казахстане было подписано в 2021 году, составлена дорожная карта. Как известно, самое сложное - это подготовка документов, на сегодня в этом вопросе мы идем в графике. В течение года-двух планируем завершить все, скажем, юридические вопросы, оформление документов, и выйти на строительство к 2026 году", - сообщил Ленда.

Для организации производственной цепочки на территории Казахстана планировалось построить несколько горно-обогатительных комбинатов, фабрику селективного обогащения, производственный комплекс по выпуску оксихлорида циркония в Павлодаре, модернизировать производственные мощности павлодарского "Каустика". На территории Республики Башкортостан - производство пигментного диоксида титана и титанового шлама в Стерлитамаке и Сибае. Было заявлено, что совместное предприятие позволит прекратить вывоз в Китай сырья с низкой добавленной стоимостью, наладить комплексную переработку и производство экспортно ориентированной продукции.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества. 

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