Максима Титова назначили заместителем министра сельского хозяйства

Иван Лебедев освобожден от должности по его просьбе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Титова заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Как указано на сайте министерства, Титов с 2019 года занимает должность директора Департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Как отмечается в другом опубликованном распоряжении, замглавы Минсельхоза Иван Лебедев освобожден от должности по его просьбе. Лебедев занимал должность заместителя министра сельского хозяйства с ноября 2022 года, указывается на сайте ведомства.