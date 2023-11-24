Севшее на мель судно "Михаил Сомов" спустили на воду после ремонта

У него был поврежден корпус

АРХАНГЕЛЬСК, 24 ноября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов", севшее в июле на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, вновь спустили на воду после ремонта. Об этом сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Михаил Сомов", снабжающий труднодоступные полярные станции Росгидромета на Северном морском пути, сел на мель в июле 2023 года и сошел уже в августе. У него был поврежден корпус. С середины сентября "Сомов" был поставлен на ремонт.

"Мы из дока [судоремонтного завода "Красная Кузница"] вышли" - сказал Ершов. Начался ремонт 15 сентября.

Вместо "Сомова" в рейс снабжения станций в восточной части российской Арктики выходило научно-экспедиционное судно "Академик Трешников".

Ранее заместитель начальника управления Северного УГМС Алексей Бараков отметил, что судно будет поставлено на зимнюю стоянку для подготовки к навигации 2024 года. По его словам, в ближайшие пять лет "Сомов" продолжит активно работать в Арктическом регионе России, доставляя грузы и обеспечивая смену полярников на труднодоступных станциях Северного УГМС.