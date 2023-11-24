Бюджет Севастополя 2024 года приняли в первом чтении с дефицитом 3,3 млрд рублей

Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2024 год составят 26,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя приняло в первом чтении проект бюджета на 2024-й и плановые 2025-2026 годы. Дефицит бюджета на 2024 год составляет 3,3 млрд рублей при общих доходах 61,4 млрд рублей, сообщается на официальном портале городского правительства.

Бюджет 2023 года в Севастополе был принят с доходами в 70,8 млрд и расходами в 75,4 млрд рублей. Дефицит составил 4,6 млрд рублей. "Законопроект о бюджете города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов депутаты законодательного собрания приняли в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании. <...> Общий доход в 2024 году составит 61,4 млрд рублей, на 2025 год запланирован в размере 56,3 млрд, на 2026-й - 70,9 млрд рублей. <...> Расходы в 2024 году составят 64,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2024 год составят 26,5 млрд рублей, при этом прирост собственных доходов за трехлетний период оценивается на уровне не менее 4,4 млрд рублей.

"Приоритетом при формировании бюджета на 2024-2026 годы стало обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, прежде всего, в социальной сфере. По итогам проекта в полном объеме обеспечены все социальные обязательства, выплаты заработной платы, пособий, компенсаций, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям граждан. Также в полном объеме предусмотрены средства для обеспечения условий предоставления софинансирования из федерального бюджета", - приводятся слова и. о. директора департамента финансов Севастополя Алексея Плотников.

Одним из главных направлений расходов 2024 года в правительстве города назвали социально-культурную сферу (28,9 млрд рублей). В частности, 45% бюджета предусмотрено на социальный блок: образование (11,5 млрд рублей), здравоохранение (5,9 млрд рублей), социальную политику (8,6 млрд рублей).

"Напомню, что следующий год у нас объявлен Годом семьи. В Севастополе на эти цели запланировано 1,9 млрд рублей. В том числе это льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, выплаты малоимущим семьям, предоставление жилых помещений и соцвыплат на приобретение жилья, ежемесячные выплаты на детей, выплаты детям-сиротам и на содержание детей под опекой, а также выплаты регионального материнского капитала", - процитировали Плотникова в пресс-службе правительства города. Покрыть дефицит планируется за счет усиления работы с задолженностью и повышением эффективности распоряжения городским имуществом.