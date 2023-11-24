24 ноября, 19:23

Рахмон предложил создать в Душанбе центр по развитию ИИ в рамках спецпрограммы ООН

По словам президента Таджикистана, неотъемлемой частью развития экономики стран - участниц спецпрограммы является широкое использование цифровых технологий

ДУШАНБЕ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил учредить в Душанбе центр по развитию искусственного интеллекта в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Другим немаловажным направлением сотрудничества в рамках программы [СПЕКА] в предстоящий период может стать внедрение искусственного интеллекта. <…> Выступаем с предложением учредить в столице Таджикистана центр СПЕКА по развитию искусственного интеллекта", - приводит пресс-служба слова главы государства с выступления на саммите спецпрограммы в Баку.

По его словам, неотъемлемой частью развития экономики стран - участниц спецпрограммы является широкое использование цифровых технологий. Как отметил президент, в республике принята Стратегия развития искусственного интеллекта до 2040 года. Глава государства также проинформировал, что в Таджикистане предпринимаются усилия по поэтапной цифровизации всех отраслей экономики, госуправления и бизнеса, приняты концепция и программа развития цифровой экономики.

Вместе с тем Рахмон предложил активизировать взаимодействие стран СПЕКА в цифровизации мультимодального обмена данными и документами по транзитным маршрутам на региональных транспортных коридорах. Президент выразил готовность Таджикистана сотрудничать в сфере электронной торговли в целях защиты прав и интересов ее участников. "В развитие этого считаем целесообразным принять необходимые меры по реализации совместных проектов по созданию технопарков и подготовке квалифицированных IT-специалистов", - добавил лидер Таджикистана.

Программа СПЕКА была учреждена в марте 1998 года в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Участниками программы являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Саммит состоялся в столице Азербайджана под председательством президента республики Ильхама Алиева. По его итогам главы государств приняли Бакинскую декларацию. 

Теги:
ТаджикистанРахмон, Эмомали
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