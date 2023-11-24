24 ноября, 19:29

Вологда с 2018 года увеличила ежегодные расходы на дороги с 1 млрд до 5 млрд рублей

Доходы городского бюджета выросли с 7,9 млрд до 17,8 млрд рублей, межбюджетные трансферты почти утроились и достигли 13 млрд

ВОЛОГДА, 24 ноября. /ТАСС/. Ежегодные расходы на дороги в Вологде выросли с 2018 года в пять раз, до 5 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра города Сергея Воропанова.

"В пять раз, с 1 до 5 млрд рублей в год, удалось увеличить объем средств, направляемых на дорожную деятельность. Это прямой вклад в комфорт и безопасность городских дорог, улучшение логистики", - сказал Воропанов.

Он привел в пример вложения в строящийся Некрасовский мост через реку Вологда в центральной части города, а также созданную "с нуля" улицу имени поэта Александра Романова протяженностью около 2 км. В целом с 2018 года удалось построить и отремонтировать 85 км дорог, провести капитальный ремонт трех мостов и начать капремонт еще трех.

По словам Воропанова, благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром и правительством Вологодской области, а также подготовительной работе со стороны мэрии удалось заметно увеличить участие города в федеральных проектах и программах.

Как сообщает пресс-служба, с 2018 года доходы городского бюджета выросли с 7,9 млрд до 17,8 млрд рублей, межбюджетные трансферты почти утроились и достигли 13 млрд, инвестиции выросли на 38%. Все это позволило построить несколько новых школ с современной образовательной средой, создать по федеральным программам детский технопарк "Кванториум" и образовательный центр IT-Cube, избавиться от очередей в детские сады за счет строительства новых дошкольных учреждений.

В целом с 2018 года в городе построено и капитально отремонтировано более 600 общегородских и локальных объектов, в том числе скейт-парки и спортплощадки, более 300 дворов и ряд других общественных пространств, часть из которых вошли в рейтинг лучших благоустроенных территорий страны по версии Минстроя РФ. Построены Дом вологодского масла, ледовый дворец и ряд других культурных, спортивных и туристических объектов, начата рекультивация крупной свалки на улице Мудрова на окраине Вологды, говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияВологодская область
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