Греф обозначил три основные сферы, в которых ИИ даст наибольшие прорывы

Ими являются здравоохранение, образование и построение систем управления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал здравоохранение, образование и построение систем управления теми сферами, где искусственный интеллект даст наибольшие прорывы. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии международной конференции AI Journey 2023 с участием президента РФ Владимира Путина.

"Самые большие прорывы благодаря искусственному интеллекту, будут в таких сферах, как здравоохранение и образование, а также в построении принципиально новых систем управления",- сказал Греф.

К участию в дискуссии глава госбанка пригласил представителей этих направлений. Так, главный врач поликлиники № 220 города Москвы Андрей Тяжельников, объяснил, что для максимально быстрого развития ИИ в медицине необходимы данные, их получение требует соответствующей инфраструктуры, которая уже активно совершенствуется. По его словам, в стране формируется более 5 млн электронных медицинских документов и в будущем цифровой помощник появится как у врача, чтобы минимизировать рутину и дать ему больше времени на работу с пациентами, так и человека, чтобы помогать ему сохранять здоровье.

Заместитель директора школы № 186 из Нижнего Новгорода Наталья Трояновская рассказала о работе на цифровой образовательной платформе, которая помогает каждому ученику найти свое призвание и раскрыть свой талант. Платформа упрощает подготовку учителя к уроку, повышает мотивацию детей к учебе и обеспечивает персонализированный подход. Искусственный интеллект помогает снизить нагрузку на учителя и позволяет увеличивать эффективность обучения в среднем на 30%.

Также в ходе дискуссии выступили губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Кемеровской области Сергей Цивилев, которые рассказали, как ИИ внедряется в их регионах. Для подготовки востребованный специалистов в сфере ИТ в шести регионах страны реализуется "Школа 21", которая дает возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в IT-сфере, а компаниям - специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации регионов.

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз.