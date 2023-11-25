В Дагестане поступления в консолидированный бюджет увеличились на 1,9 млрд рублей

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года сумма возросла почти на 5%

МАХАЧКАЛА, 24 ноября./ТАСС/. Поступления в консолидированный бюджет Дагестана по сравнению с прошлым годом увеличились на 1,9 млрд рублей. Это почти на 5% больше чем в прошлом году, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"В ходе совещания председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что на 1 ноября 2023 года в консолидированный бюджет Республики Дагестан поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 44,3 млрд рублей, плановые задания исполнены на 96 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1,9 млрд рублей или 4,6 %", - говорится в сообщении.

При этом, власти региона обратили внимание на необходимость обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета не менее чем на 10 %.