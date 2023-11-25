24 ноября, 21:18

В Мордовии за два года вывели из-под залога банков госимущество на сумму 2 млрд рублей

В их числе здание Центрального государственного архива и 85 единиц коммунальной и строительной техники, отметил глава региона Артем Здунов

ТАСС, 25 ноября. Власти Мордовии за два года добились снятия обременения со значимых для республики объектов недвижимости, в том числе со здания Центрального государственного архива, на сумму более 2 млрд рублей и не допустили риска изъятия госимущества. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

"В текущем году мы продолжаем освобождать от залогов государственное имущество. За два года в буквальном смысле спасли от риска изъятия государственное имущество на общую сумму более 2 млрд рублей. Снято обременение с крупных, значимых для республики объектов недвижимости. В их числе здание Центрального государственного архива, административное здание по улице Коммунистическая, 50, освобождены от залога 85 единиц коммунальной и строительной техники", - сказал Здунов в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания Мордовии.

Ранее глава республики отмечал, что в регионе остро стоит проблема выведения госимущества из-под залога коммерческих банков. По его словам, в течение нескольких лет в Мордовии предоставляли государственное и муниципальное имущество в залог коммерческим банкам по кредитам частных сельхозпредприятий, в результате чего госсобственность оказалась под риском отчуждения в пользу банков. Также удалось вывести из залога здания Мордовского национального драматического театра и Государственного музыкального театра им И. М. Якушева.

Здунов также отметил, что за последние годы удалось привести в порядок финансовую систему республики. "Впервые за 12 лет уровень государственного долга Мордовии составил менее 100% от доходов бюджета (напомню, что он составлял 237%). За три года мы провели последовательную работу по выполнению всех бюджетных нормативов, сокращению кредиторки, оптимизации расходов и наращиванию собственных доходов. Отмечу также проводимую работу органов местного самоуправления по снижению муниципального долга. В результате впервые за 10 лет Минфин России признал надлежащим качество управления региональными финансами", - рассказал Здунов. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация