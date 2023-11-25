В Мордовии за два года вывели из-под залога банков госимущество на сумму 2 млрд рублей

В их числе здание Центрального государственного архива и 85 единиц коммунальной и строительной техники, отметил глава региона Артем Здунов

ТАСС, 25 ноября. Власти Мордовии за два года добились снятия обременения со значимых для республики объектов недвижимости, в том числе со здания Центрального государственного архива, на сумму более 2 млрд рублей и не допустили риска изъятия госимущества. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

"В текущем году мы продолжаем освобождать от залогов государственное имущество. За два года в буквальном смысле спасли от риска изъятия государственное имущество на общую сумму более 2 млрд рублей. Снято обременение с крупных, значимых для республики объектов недвижимости. В их числе здание Центрального государственного архива, административное здание по улице Коммунистическая, 50, освобождены от залога 85 единиц коммунальной и строительной техники", - сказал Здунов в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания Мордовии.

Ранее глава республики отмечал, что в регионе остро стоит проблема выведения госимущества из-под залога коммерческих банков. По его словам, в течение нескольких лет в Мордовии предоставляли государственное и муниципальное имущество в залог коммерческим банкам по кредитам частных сельхозпредприятий, в результате чего госсобственность оказалась под риском отчуждения в пользу банков. Также удалось вывести из залога здания Мордовского национального драматического театра и Государственного музыкального театра им И. М. Якушева.

Здунов также отметил, что за последние годы удалось привести в порядок финансовую систему республики. "Впервые за 12 лет уровень государственного долга Мордовии составил менее 100% от доходов бюджета (напомню, что он составлял 237%). За три года мы провели последовательную работу по выполнению всех бюджетных нормативов, сокращению кредиторки, оптимизации расходов и наращиванию собственных доходов. Отмечу также проводимую работу органов местного самоуправления по снижению муниципального долга. В результате впервые за 10 лет Минфин России признал надлежащим качество управления региональными финансами", - рассказал Здунов.