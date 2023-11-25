25 ноября, 02:25

Избранный президент Аргентины обсудил с главой МВФ стоящие перед страной вызовы

Хавьер Милей рассказал Кристалине Георгиевой о различных аспектах плана республики по сокращению бюджетных расходов

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу обсудил c директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой проблемы, стоящие перед страной, и рассказал о своей программе реформ.

"Сегодня я провел отличный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого мы обсудили серьезный экономический вызов, который стоит перед нашей страной. Я рассказал ей о различных аспектах нашего плана сокращения бюджетных расходов и нашей денежной программы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Милея, фонд "продемонстрировал готовность к сотрудничеству для поиска структурных решений, в которых нуждается Аргентина".

В конце января прошлого года президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в размере $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Действующее правительство называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, считает необходимым упразднить ЦБ для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает переход на доллар. Инаугурация пройдет 10 декабря. 

Теги:
АргентинаГеоргиева, Кристалина
© Информационное агентство ТАСС
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