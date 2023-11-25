25 ноября, 02:14

В двух популярных туристических поселках на Байкале починят дороги

Также отремонтируют трассы, которые ведут к берегам озера

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Дороги в поселках Листвянка и Большое Голоустное - самых популярных у туристов и ближайших от Иркутска поселениях на Байкале - отремонтируют в 2024-2025 годах. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

"В соответствии с заявкой Листвянского муниципального образования в 2024-2025 годах планируется провести ремонт автомобильных дорог по улицам Гудина, Академическая, Куликова и Горького. В соответствии с заявкой Голоустненского муниципального образования в 2024 году планируется реализовать мероприятие по ремонту автомобильной дороги по улице Кирова", - сообщил министр.

Заявку на получение субсидии на капитальный ремонт одной из дорог планирует подать и администрация поселка Хужир - самого крупного поселения на острове Ольхон, где в зимний и летний турсезоны также наблюдается большой турпоток, добавил он.

В 2024 году планируется ремонтировать не только дороги в поселениях на Байкале, но и трассы, которые ведут к берегам озера. Продолжится ремонт Байкальского тракта - дороги из Иркутска в Листвянку, трассы Баяндай - Еланцы - Хужир, дороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово. В общей сложности в следующем году отремонтируют почти 25 км дорог, которые ведут к туристическим местам, сообщил министр.

По его словам, также продолжится капитальный ремонт первого участка дороги на острове Ольхон, его ввод в эксплуатацию перенесен с 2023-го на 2025 год из-за расторжения контракта с предыдущим подрядчиком. Общая протяженность дороги, которая проходит по острову, составляет более 30 км. Заасфальтировать ее поручил президент РФ Владимир Путин после того, как жители Ольхона в 2017 году обратились к нему во время прямой линии. Контракт на ремонт первого участка протяженностью около 6 км заключили в декабре 2020 года. Сдать этот отрезок планировалось осенью 2022 года. Но контракт расторгли из-за того, что подрядчик не исполнил обязательства. Сейчас на объекте работает другая компания.

Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды, и популярное туристическое направление в России. В 2022 году Иркутскую область посетили более 1,5 млн путешественников, основная масса туристов едет на Байкал. 

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