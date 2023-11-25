25 ноября, 04:00

В ГД просят ЦБ запретить продавать сложные финпродукты людям без профильного образования

Депутат Государственной думы Евгений Марченко направил письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в котором указал, что в банках зачастую предлагают клиентам без высшего экономического образования приобрести невыгодный страховой продукт с инвестиционной составляющей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Марченко (вне фракции) направил письмо на имя главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой запретить отечественным кредитным учреждениям продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

В своем обращении депутат указывает, что в банках зачастую предлагают клиентам без высшего экономического образования приобрести невыгодный страховой продукт с инвестиционной составляющей. При этом клиентам обещают высокий процент прибыли и возврат всей суммы при досрочном расторжении договора.

"На мой взгляд, вся эта порочная практика подрывает доверие к банковской системе РФ. И мое предложение - запретить продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического или финансового образования", - написал в письме Марченко.

Также депутат предложил обязать банки организовывать аудио- и видеозапись общения сотрудников учреждения с клиентом при продаже таких страховых продуктов. По его словам, это требуется для того, чтобы обязать банки предоставлять такие записи в Банк России по факту навязывания не того продукта, за которым обратился клиент, или в правоохранительные органы по факту мошенничества. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаМарченко, Евгений Евгеньевич
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