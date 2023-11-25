На субсидирование полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что авиакомпании чувствуют себя "уверенно"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. 25 млрд рублей выделят в 2024 году на субсидирование российских авиакомпаний за полеты по РФ.

Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]", - сказал Савельев, говоря о субсидиях для российских авиакомпаний за выполненные полеты по России. Он добавил, что авиакомпании чувствуют себя "уверенно".

В 2022 году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. Савельев отметил, что в этом году субсидирование составило 60 млрд рублей.