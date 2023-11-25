"Укрэнерго" сообщило о повреждениях магистральных ЛЭП в центральном регионе Украины

Ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены. Надежность энергопитания в регионе снижена", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам. "На период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области", - подчеркнули в компании, призвав украинцев не перегружать электросети.

Ранее в субботу сообщалось о взрывах в некоторых украинских городах, в том числе в Киеве. В столичном регионе воздушная тревога продлилась более шести часов, в центральных районах Киева обесточены около 200 зданий, наблюдаются перебои в работе метро.