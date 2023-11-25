25 ноября, 08:26

В Киеве и области начались аварийные отключения света

Более 16 тыс. зданий обесточены, сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии начались в Киеве и области, более 16 тыс. зданий сейчас обесточены. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в энергохолдинг "ДТЭК") Сергей Коваленко.

"В Киеве повреждены электросети. Есть аварийные отключения", - написал Коваленко в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным пресс-службы ДТЭК, сейчас в Киеве без света более 200 зданий. "Также нет электроснабжения в 16 тыс. домов в Киевской области", - говорится в Telegram-канале ДТЭК.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Жителей столицы и Киевской области призывают экономить свет.

Ранее в субботу компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении магистральных воздушных ЛЭП и линий распределения облэнерго в центральном районе Украины. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах в ряде украинских городов, в том числе в Киеве. В столичном регионе воздушная тревога продлилась более шести часов. 

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