25 ноября, 09:00

В Москве на месте Decathlon открылся первый магазин Desport

Антон Мещеряков/ ТАСС
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© Антон Мещеряков/ ТАСС
© Антон Мещеряков/ ТАСС
© Антон Мещеряков/ ТАСС
© Антон Мещеряков/ ТАСС
© Антон Мещеряков/ ТАСС
© Антон Мещеряков/ ТАСС

Сеть планирует до середины декабря запустить большую часть торговых объектов, принадлежавших Decathlon, заявил директор по маркетингу Матье Кобаррер

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Первый магазин спортивных товаров Desport открылся в Москве в торговом центре "Авиапарк" на месте Decathlon, передает корреспондент ТАСС. Как рассказал агентству директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер, сеть планирует до середины декабря запустить большую часть торговых объектов, принадлежавших Decathlon.

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"Магазин в "Авиапарке" открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство - до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже", - сказал Кобаррер.

Торговая площадь открывшегося магазина - 5 тыс. кв м, на старте в нем представлено порядка 3-4 тыс. наименований товаров. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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