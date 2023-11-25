В Москве на месте Decathlon открылся первый магазин Desport

Сеть планирует до середины декабря запустить большую часть торговых объектов, принадлежавших Decathlon, заявил директор по маркетингу Матье Кобаррер

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Первый магазин спортивных товаров Desport открылся в Москве в торговом центре "Авиапарк" на месте Decathlon, передает корреспондент ТАСС. Как рассказал агентству директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер, сеть планирует до середины декабря запустить большую часть торговых объектов, принадлежавших Decathlon.

"Магазин в "Авиапарке" открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство - до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже", - сказал Кобаррер.

Торговая площадь открывшегося магазина - 5 тыс. кв м, на старте в нем представлено порядка 3-4 тыс. наименований товаров.