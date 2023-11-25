На ВДНХ открылась экспозиция Минтранса "Россия в движении"

Посетители смогут ознакомиться с достижениями транспортной индустрии и, в частности, создать собственную ливрею самолета

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Экспозиция Минтранса РФ "Россия в движении" открылась в павильоне №15 на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие первый вице-премьер России Андрей Белоусов и министр транспорта Виталий Савельев.

В рамках экспозиции представлены достижения транспортной индустрии, а также перспективы инфраструктуры и логистических проектов страны от Камчатки до Калининграда. Среди уникальных экспонатов выделяется масштабная модель Крымского моста, а с помощью симулятора можно совершить виртуальный тур по крымской трассе "Таврида".

Попробовать себя в роли водителя можно на стенде госкомпании "Автодор". Посетители выставки смогут погрузиться в мир виртуальной реальности и "проехать" будущие дороги Краснодарского края и Ленинградской области, а также уже действующие трассы М-11, ЦКАД и М-12. Благодаря специальным тренажерам можно побывать и на месте машиниста электропоезда "Ласточка" или принять на себя управление полуавтономным морским судном с помощью VR-технологии.

На стенде авиатранспорта у посетителей есть возможность создать собственную ливрею самолета. Специальное оборудование превратит его в 3D-модель, и самолет взлетит в виртуальном аэропорту Петропавловска-Камчатского Елизово. Интерактивный стенд "Аэрофлота" оборудован экранами, на которых демонстрируются видеоматериалы об истории, планах авиакомпании, ее лучших работниках. В игровой форме посетители могут познакомиться с историческим парком самолетов авиаперевозчика и совершить виртуальный полет к самым интересным местам России.

Здесь же Государственная транспортная лизинговая компания демонстрирует симулятор управления беспилотников, позволяющий попробовать себя в роли оператора. После прохождения обучения по управлению БПЛА посетителю предлагается пройти VR-игру, где необходимо передать медикаменты в труднодоступные локации при помощи дрона.

Также на выставке представлены макеты морских и речных судов, кинетический макет порта Лавна, интерактивная карта опорной сети автодорог, голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и многое другое.