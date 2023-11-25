В Анкаре проходят переговоры между РФ и Турцией по экономическому сотрудничеству

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Александр Новак

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Турцией в рамках 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходят в Анкаре, передает корреспондент ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, турецкую - министр торговли Омер Болат. Переговоры проходят в Министерстве торговли Турции в столичном районе Сёгютозю.

Ожидается, что по итогам переговоров руководители делегаций выступят на совместной пресс-конференции.