25 ноября, 09:38

В Анкаре проходят переговоры между РФ и Турцией по экономическому сотрудничеству

© ТАСС

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Александр Новак

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Турцией в рамках 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходят в Анкаре, передает корреспондент ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, турецкую - министр торговли Омер Болат. Переговоры проходят в Министерстве торговли Турции в столичном районе Сёгютозю.

Ожидается, что по итогам переговоров руководители делегаций выступят на совместной пресс-конференции. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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