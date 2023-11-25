25 ноября, 10:09

Кабмин поручил Минэнерго и Минстрою докладывать о прохождении энергетики и ЖКХ зимы

Правительство также рекомендовало исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять меры по обеспечению готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минэнерго и Минстрою ежемесячно докладывать о результатах прохождения субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Минэнерго России (Н. Г. Шульгинову), Минстрою России (И. Э. Файзуллину), Ростехнадзору (А. В. Трембицкому) совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. О результатах ежемесячно докладывать в правительство Российской Федерации, итоговый доклад представить до 26 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Также кабмин рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять меры по обеспечению готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности.

Правительство дало рекомендации по оснащению объектов, требующих гарантированного электроснабжения, расположенных на территориях субъектов РФ, автономными резервными источниками электроснабжения и необходимой спецтехникой для ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения потребителей и обеспечению контроля за их исправностью и обеспечению надежной эксплуатации объектов энергетики, жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

"Соответствующую информацию до 26 апреля 2024 года представить в Минстрой России и Минэнерго России", - добавили в кабмине. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация