Кабмин поручил Минэнерго и Минстрою докладывать о прохождении энергетики и ЖКХ зимы

Правительство также рекомендовало исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять меры по обеспечению готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минэнерго и Минстрою ежемесячно докладывать о результатах прохождения субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Минэнерго России (Н. Г. Шульгинову), Минстрою России (И. Э. Файзуллину), Ростехнадзору (А. В. Трембицкому) совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. О результатах ежемесячно докладывать в правительство Российской Федерации, итоговый доклад представить до 26 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Также кабмин рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять меры по обеспечению готовности субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности.

Правительство дало рекомендации по оснащению объектов, требующих гарантированного электроснабжения, расположенных на территориях субъектов РФ, автономными резервными источниками электроснабжения и необходимой спецтехникой для ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения потребителей и обеспечению контроля за их исправностью и обеспечению надежной эксплуатации объектов энергетики, жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

"Соответствующую информацию до 26 апреля 2024 года представить в Минстрой России и Минэнерго России", - добавили в кабмине.