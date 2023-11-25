Провозные мощности Восточного полигона к 2030 году могут достигнуть 255 млн тонн

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство прорабатывает такую возможность

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Провозная мощность Восточного полигона к 2030 году достигнет 210 млн тонн, но правительство РФ прорабатывает возможность ее повышения до 255 млн тонн. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Самое сейчас востребованное и самое дефицитное с точки зрения провозных мощностей - это направление восточное, это БАМ - Транссиб. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что планируем, как увеличить провозные мощности этого направления для того, чтобы удовлетворить потребности народного хозяйства. В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 млн тонн, к 2030 году должны выйти на 210 [млн тонн], но это минимальная планка, потому что вместе с [главой Минтранса] Виталием Геннадьевичем [Савельевым] отрабатывали сейчас тему - еще повысить до 255 [млн тонн]", - сказал Белоусов.

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9,288 тыс. км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.