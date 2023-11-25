25 ноября, 10:33,
обновлено 25 ноября, 10:49

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

ПАО "Газпром"/ ТАСС
© ПАО "Газпром"/ ТАСС

В компании напомнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заявка китайской стороны на поставку газа по "Силе Сибири" 23 ноября вновь превысила суточные контрактные обязательства. Российская сторона поставила все запрошенные объемы и установила новый исторический рекорд, сообщает "Газпром".

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"23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - отметили в компании.

В "Газпроме" напомнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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