Глава Минторговли Турции назвал успешными прошедшие переговоры с Россией

Как заявил Омер Болат, Анкара будет развивать отношения с Москвой, основываясь на независимых собственных решениях

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Анкара будет развивать отношения с Москвой, основываясь на независимых собственных решениях. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, комментируя итоги прошедших переговоров с заместителем председателя правительства России Александром Новаком по экономическому сотрудничеству.

"Прошедшие в Анкаре переговоры были успешными, я благодарю всех, кто принимал в них участие. Турция продолжит развитие отношений с Россией, основываясь на добрососедстве и независимых решениях", - подчеркнул он.

Переговоры проходили в Министерстве торговли Турции в столичном районе Сёгютозю.

По итогам переговоров был подписан протокол 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.