25 ноября, 11:10,
обновлено 25 ноября, 11:34

Новак сообщил о планах России нарастить торговый оборот с Турцией

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По словам вице-премьера РФ, также планируется увеличить долю расчетов в национальных валютах

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция планируют нарастить торговый оборот и расширить сотрудничество, а также увеличить долю расчетов в национальных валютах. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Обсудили ключевые вопросы, определили дальнейшие векторы сотрудничества, сблизили позицию по ряду тем двусторонней повестки. Мы отмечаем положительную динамику по всем направлениям взаимодействия", - сказал он.

По его словам, по итогам прошлого года Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России, торговый оборот вырос более, чем в два раза, увеличивается и доля расчетов в национальных валютах. "Сегодня мы обсудили, как можем увеличить показатели двухсторонней торговли, расширить сотрудничество, планируем реализовывать для этого новые совместные проекты", - сказал он. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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