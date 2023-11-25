25 ноября, 11:13,
обновлено 25 ноября, 12:08

Россия и Турция нарастили взаимный объем торговли сельхозпродукции

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия предпринимает шаги по увеличению ввоза турецкой сельскохозяйственной продукции

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция увеличили за 10 месяцев 2023 года объем торговли в области сельского хозяйства. Увеличился как экспорт из России в Турцию, так и импорт турецкой продукции, сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"В области сельского хозяйства растет взаимный объем торговли, за 10 месяцев этого года товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличился как экспорт из России в Турцию, так и импорт турецкой продукции. Россия предпринимает шаги по увеличению ввоза турецкой сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

По его словам, стороны договорились работать над дальнейшим увеличением объемов поставляемой продукции. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
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