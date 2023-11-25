Новак сообщил, что Россия и Турция могут выйти на рекордные уровни турпотока

По словам вице-премьера РФ, традиционно Турция является лидирующим направлением туризма среди россиян

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция в этом году могут выйти на рекордные уровни туристического потока между двумя странами. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Традиционно Турция является лидирующим направлением туризма среди россиян, ожидаем, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели допандемийного уровня в более 5 млн туристов из России в том числе", - сказал он.

По его словам, для дальнейшего наращивания взаимного турпотока страны работают над повышением транспортной доступности, возможностью безналичной оплаты. "В прошлом году организован круиз из Сочи в Турцию, он пользуется популярностью. В этой связи видим перспективы расширения туристического сообщения с Турцией на Черном море, в этом заинтересованы как бизнес, так и туристы", - добавил он.

В правительстве России по итогам заседания отметили, что за первые три квартала 2023 года на Турцию пришлось 22% всех поездок российских туристов за границу, что обеспечило 13,2% иностранного турпотока в Турции.