25 ноября, 11:13,
обновлено 25 ноября, 12:23

Новак сообщил, что Россия и Турция могут выйти на рекордные уровни турпотока

По словам вице-премьера РФ, традиционно Турция является лидирующим направлением туризма среди россиян

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция в этом году могут выйти на рекордные уровни туристического потока между двумя странами. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Традиционно Турция является лидирующим направлением туризма среди россиян, ожидаем, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели допандемийного уровня в более 5 млн туристов из России в том числе", - сказал он.

По его словам, для дальнейшего наращивания взаимного турпотока страны работают над повышением транспортной доступности, возможностью безналичной оплаты. "В прошлом году организован круиз из Сочи в Турцию, он пользуется популярностью. В этой связи видим перспективы расширения туристического сообщения с Турцией на Черном море, в этом заинтересованы как бизнес, так и туристы", - добавил он.

В правительстве России по итогам заседания отметили, что за первые три квартала 2023 года на Турцию пришлось 22% всех поездок российских туристов за границу, что обеспечило 13,2% иностранного турпотока в Турции. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация