В Евразийском альянсе горных курортов создадут единое приложение с системой лояльности

Его участники готовят несколько совместных сервисных и образовательных программ

АЛМА-АТА, 25 ноября. /ТАСС/. Ведущие горные курорты России, Казахстана и Узбекистана "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой", объединенные в Евразийский альянс, намерены создать единое приложение с системой лояльности для гостей. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор горного курорта "Шымбулак" Василий Подкорытов.

"Сейчас на повестке у альянса создание единого приложения с системой лояльности для гостей. К примеру, клиенты курорта "Роза Хутор" смогут получить скидки на горный курорт "Шымбулак" и наоборот. Это будет работать для всех трех курортов в альянсе", - сказал Подкорытов.

В целом, по его словам, в рамках развития общей стратегии альянса его участники готовят несколько совместных сервисных и образовательных программ. "Ведется работа по созданию профильных программ для подготовки специалистов: спасателей, канатчиков и тому подобное. Также будут проводиться общие кэмпы для инструкторов с разных курортов", - указал Подкорытов. Он сообщил также, что если раньше на проводимых туристических выставках каждый курорт был представлен отдельно, то "сейчас мы выступаем от лица альянса". "Таким образом мы сможем охватить больше выставок и каждый из игроков охватит новую аудиторию", - пояснил коммерческий директор.

Подкорытов напомнил, что в зимнем сезоне 2023/2024 альянсом предусмотрено проведение "масштабного" фестиваля горных курортов, который пройдет в марте 2024 года на курорте "Роза Хутор". Планируется также в рамках альянса ежегодное празднование международного Дня снега, отметил Подкорытов. По его словам, партнерство горных курортов "Шымбулак" и "Роза Хутор" "основывается на стратегическом сотрудничестве".

В перспективе оба курорта могут делиться своим опытом в управлении, разработке маркетинговых стратегий и привлечении инвестиций для улучшения инфраструктуры, считает Подкорытов. По его оценке, "партнерство может включать проведение совместных мероприятий, акций и рекламных кампаний для привлечения внимания туристов и повышения осведомленности о горнолыжных возможностях обоих курортов". Подкорытов напомнил в этой связи, что "у нас был опыт проведения дней "Шымбулака" на "Роза Хутор" и дни "Розы Хутор" на "Шымбулаке".

В июне руководители горных курортов "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой" подписали меморандум, предусматривающий создание Евразийского альянса горных курортов. Штаб-квартира объединения будет располагаться в городе Алма-Ата в Казахстане.