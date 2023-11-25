25 ноября, 11:53

Росатом предоставит стажировки для победителей чемпионата "Профессионалы"

До 2030 года госкорпорации потребуется порядка 300 тыс. сотрудников в разных направлениях, сообщила заместитель генерального директора ГК "Росатом" Татьяна Терентьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" предложит победителям финала чемпионата "Профессионалы" стажировки. Об этом сообщила журналистам заместитель генерального директора ГК "Росатом" Татьяна Терентьева.

"Росатом абсолютно работает в одной команде с Министерством просвещения, все задания готовились с индустриальными партнерами. Чемпионат не оторван от действительности, он решает реальные задачи. Здесь порядка 30 наших экспертов участвуют в оценке, в формировании инфраструктурных листов. Более того, для победителей мы предлагаем возможность стажировки в первую очередь в тех компетенциях, которые нам интересны - это в основном в области промышленности и индустрии", - сказала она после пленарного заседания в рамках чемпионата.

Как сообщила Терентьева во время заседания, до 2030 года госкорпорации потребуется порядка 300 тыс. сотрудников в разных направлениях, такую задачу решить самостоятельно не получится, поэтому необходимо тесное взаимодействие с образовательными учреждениями.

Желание наращивать сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования отметил и заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр Збарский. "Мы открыты для сотрудничества с каждой образовательной организацией, даже если [в каких-то колледжах] нет сейчас [обучения] по железнодорожным профессиям, то давайте сейчас воспользуемся этой площадкой и будем совместно обсуждать, что мы можем сделать. Потому что компания готова развивать инфраструктуру, передавать образовательные методики", - сказал он.

Как отметил директор департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, образовательные учреждения должны более гибко реагировать на запросы предприятий, быть готовыми меняться.

"Безусловно, работа с молодежью, привлечение молодежи в нашу систему - это серьезный кадровый вызов сейчас, потому что у нас сейчас, действительно, беспрецедентный дефицит кадров и по рабочим, и по инженерным профессиям, а с другой стороны мы все понимаем, что молодежь - это тот ресурс, на который мы должны опираться, чтобы достичь амбициозных целей, которые ставит государство", - сказала директор по управлению персоналом ГК "Ростех" Юлия Цветкова.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину. 

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