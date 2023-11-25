25 ноября, 12:49

Во Франции отметили потребность страны в мигрантах в промышленности в ближайшие 10 лет

Отвечающий за французскую отрасль министр-делегат Ролан Лескюр заявил, что за этот период в сфере будет создано около 1,3 млн рабочих мест

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Французские промышленные компании в ближайшие 10 лет столкнутся с нехваткой нескольких специалистов, для решения этого вопроса необходимо будет принимать на работу иностранцев с соответствующими навыками. Об этом заявил министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр.

"В ближайшие 10 лет в промышленности будет создано около 1,3 млн рабочих мест, - сказал он в интервью телеканалу France Info. - Нам, несомненно, придется прибегнуть к иммигрантам".

По словам министра, в ближайшие годы в стране будет нехватка, в частности, сварщиков и специалистов по изготовлению металлических конструкций.

"Если нам удастся подготовить 800-900 тыс. молодых людей (в течение 10 лет - прим. ТАСС), то это будет исключительный результат. Но при этом останется дефицит в 100-200 тыс. человек, который придется восполнять за счет работников из других мест", - отметил Лескюр, не пояснив, кто именно займет еще около 200 тыс. из 1,3 млн новых рабочих мест.

Как отметил министр, "специалистов придется искать как в Европе, так и за ее пределами".

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в 2022 году в республике проживали 7 млн иммигрантов, что составляет 10,3% от общей численности населения. При этом 35% из них (2,5 млн) получили французское гражданство. 

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Франция
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