Bloomberg: несколько стран ЕС хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против РФ

По данным агентства, в Евросоюзе опасаются, что наложение на фирмы из третьих стран дополнительных жестких запретов на реэкспорт в Россию может отпугнуть иностранных бизнес-партнеров, что приведет к потере европейскими фирмами конкурентных преимуществ

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Несколько государств ЕС хотели бы сузить перечень подсанкционных категорий товаров, экспорт в РФ которых через третьи страны может быть ограничен в 12-м пакете антироссийских рестрикций сообщества, предложенных ранее Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на источники, что несколько дипломатических представителей разных стран ЕС выразили озабоченность по поводу того, насколько легальны и реализуемы на практике подобные предложения ЕК. Правительства стран, которые представляют дипломаты, хотели бы "сузить масштабы перечня подсанкционных товаров" и жесткость контроля за исполнением третьими странами планируемых ограничений. В ЕС опасаются, что наложение на фирмы из третьих стран дополнительных жестких запретов на реэкспорт в РФ может отпугнуть иностранных бизнес-партнеров, что приведет к потере фирмами ЕС конкурентных преимуществ, отмечает агентство.

Подготовленный Еврокомиссией проект 12-го пакета санкций ЕС против России был на прошлой неделе передан на согласование странам Евросоюза. Брюссель рассчитывает ввести его в действие до конца года.