Полпред в УрФО заявил о необходимости гармонизации "Сухого порта" и транспортной стратегии

Владимир Якушев также отметил, что российская экономика показала свою устойчивость к обширному санкционному давлению и показывает рост, но перед ней стоит необходимость переориентировать логистические цепочки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проект создаваемого в Екатеринбурге "Сухого порта" необходимо гармонизировать с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года. Такое мнение на презентации проекта в ходе дня Свердловской области на выставке-форуме "Россия" высказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Встает необходимость гармонизации потенциала "Сухого порта" и транспортной стратегии страны с учетом изменений потоков в сторону Азии и перегрузки Транссиба. Важнейшим проектом в данном направлении является Северный морской путь. Соответственно, встает необходимость обоснования дальнейшего развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, в частности, для нас интересно развитие арктических портов Ямала и связь их с Большой землей", - сказал он.

Якушев отметил, что российская экономика показала свою устойчивость к обширному санкционному давлению и показывает рост, но перед ней стоит необходимость переориентировать логистические цепочки с запада на восток. "Мы не стартуем с нуля. <...> Формируются северные широтные автомобильные коридоры, включая важнейший проект по строительству мостового перехода через Обь в районе Сургута", - пояснил он.

Мост в районе Сургута, по словам полпреда, делает более широкими возможности движения по коридору Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард, и позволит раскрыть потенциал другого транспортного коридора - Пермь - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Омск.

"В результате [реализации проекта "Сухого порта"] мы получим полноценный рабочих порт в центре нашей страны, у нас есть возможность разгрузить Транссибирскую магистраль, насколько мы с вами знаем, участок Тюмень - Пермь сегодня наиболее перегружен с точки зрения Транссиба", - отметил Якушев.

Проект "Сухой порт", реализуемый в Свердловской области, должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это позволит создать двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.