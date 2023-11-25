25 ноября, 14:42

Куба рассчитывает до конца года наладить оплату товаров и услуг картами "Мир"

Такую возможность планируют внедрить в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на территории республики функционирование карт платежной системы "Мир" для оплаты товаров и услуг. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

"На Кубе начинается технологическое внедрение использования российских карт "Мир" в качестве платежного средства. Этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро и на островах [провинций] Сьего-де-Авила и Камагуэй. Его планируется завершить в этом, 2023 году, услуга будет внедрена в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову", - написал глава ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Несколько банков Гаваны в середине марта начали прием карт "Мир" для снятия наличных. В настоящий момент картой "Мир" все еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах.

Власти острова ожидают, что внедрение платежной системы в республике позволит привлечь большее число туристов из РФ, сделав условия оплаты для них более удобными в условиях санкций против российских банков. В 2022 году Кубу посетили более 54 тыс. путешественников из России, годом ранее - более 146 тыс.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан, там это произошло в 2018 году. Сейчас эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 странах выразили готовность внедрить ее. 

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