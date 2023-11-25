25 ноября, 14:49
Международная выставка-форум "Россия"

Объем перевозок по Восточному полигону за 10 месяцев вырос до 151,5 млн тонн

По Азово-Черноморскому направлению этот показатель достиг 76,7 млн тонн

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем перевозок по Восточному полигону по итогам 10 месяцев вырос до 151,5 млн тонн, по Азово-Черноморскому направлению - 76,7 млн тонн, по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" - до 8,9 млн тонн, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

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Такие данные привели по итогам проведенного Белоусовым заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам, которое прошло в Координационном центре правительства РФ на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"В рамках штаба заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Алексей Шило рассказал о выполнении планов этого года на экспортный вывоз железнодорожных грузов в разрезе международных транспортно-логистических коридоров. Он сообщил, что в Азово-Черноморском направлении по итогам 10 месяцев экспортные перевозки практически соответствуют плану Минэкономразвития. Фактический объем перевозок составил 76,7 млн тонн. - сообщили в секретариате. - По МТК "Север - Юг" объем перевозок вырос до 8,9 млн тонн, он обеспечен в основном за счет нефтяных грузов, зерна и черных металлов. По Восточному направлению - рост до 151,5 млн тонн".

Белоусов отметил важность рассмотрения возникающих у перевозчиков вопросов при взаимодействии с соседними государствами. "Эта работа идет в плановом режиме", - процитировали Белоусова в секретариате.

Там также сообщили, что заместитель министра транспорта Валентин Иванов сформировал предложения для актуализации дорожной карты по развитию МТК "Север - Юг". "В частности, он обратил внимание присутствующих, что для увеличения грузового потенциала порта в Махачкале необходимо развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это позволит обеспечить провозную способность в сообщении с портом до 4,9 млн тонн в год", - отметили в секретариате.

Для разгрузки автомобильных дорог предлагается включить в дорожную карту строительство подъездной дороги к порту. Планируется реконструкция морского пункта пропуска "Махачкала" и капитальный ремонт отдельных участков дорог на направлении "Север - Юг" для ликвидации "узких" мест, отмечается в сообщении.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичМеждународная выставка-форум "Россия"
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