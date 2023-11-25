В Свердловской области за пять лет запустили порядка 200 промышленных производств

Они позволили создать около 10 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 200 промышленных производств были запущены в Свердловской области с 2018 года, они позволили создать около 10 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Особенно значимыми и важными для региона были последние годы. <...> Начиная с 2018 года, в Свердловской области запущено около 200 новых промышленных производств. Объем инвестиций в экономику превысил 2 трлн рублей. В регионе появилось около 10 тыс. современных рабочих мест", - сказал Куйвашев, представляя регион в рамках Дня Свердловской области на выставке.

Он добавил, что если несколько лет назад проекты импортозамещения в регионе были точечными, то сейчас в области делают "практически все" - от 3D-принтеров и систем управления для космической отрасли до продукции агропрома. Так, компания "Уральский картофель" освоила все звенья технологической цепочки: от микрорастений до высококачественной рыночной продукции, отметил Куйвашев, и в перспективе Свердловская область может закрыть пятую часть потребности всей страны в элитных семенах картофеля.

Представляя транспортно-логистический проект "Сухой порт", Куйвашев отметил, что он обеспечит связь Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем. Таким образом, появится возможность обеспечить транзит грузов между Россией и Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами.

Ключевая экспозиция Свердловской области представляет собой интерактивный стенд, оформленный в виде старинного Демидовского завода. Посетители попадают в открытое пространство, выполненное в стиле промышленного лофта с заводскими мотивами. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, с начала работы выставки стенд уже посетили свыше 100 тыс. человек. Кроме того, на ярмарке в стилизованной деревне Ново-Простоквашино на ВДНХ продано почти 25 тыс. порций уральских пельменей. Для этого в Москву доставили 3,5 тыс. кг пельменей и более тонны сметаны.

Презентация Свердловской области завершила дни регионов Уральского федерального округа на выставке-форуме "Россия", которые проходили с 22 ноября.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.