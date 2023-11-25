25 ноября, 16:41

Директор L'Oreal сообщил о продолжении работы компании в России

Николя Иеронимюс отметил, что речь идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Французский косметический гигант L'Oreal продолжает работать в России. Об этом заявил генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс.

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"Мы сохранили часть нашего бизнеса в России", - приводит его слова Agence France-Presse (AFP).

Как отметил глава компании, речь идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге. "Это позволяет нам поддерживать работу фабрики, выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России", - сказал он.

Иеронимюс считает, что такое решение позволит предприятию избежать последствий для активов компании и ее персонала.

L'Orеal - не единственная французская компания, оставшаяся в России после февраля 2022 года. AFP напоминает, что в РФ также продолжают работу, в частности, продовольственный гигант Auchan и лидер французской энергетики TotalEnergies. Как отметил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, посол России в Париже Алексей Мешков, французский бизнес продолжает работать на российском рынке. 

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