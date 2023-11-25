Министр торговли Турции ожидает по итогам 2023 года товарооборот с РФ на уровне $56 млрд

Омер Болат отметил, что в 2022 году этот показатель достиг рекордных $68 млрд

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2023 года может составить около $56 млрд. Об этом сообщил журналистам турецкий министр торговли, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат.

"В этом году товарооборот в энергетике немного снизился, потому что цены на энергопродукты и коммодитиз снизились во всем мире. В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных $68 млрд, в этом году в денежном выражении может составить $11 млрд экспорт из Турции и $46 млрд экспорт из России, всего около $56 млрд", - сказал он.

При этом министр отметил, что "использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается". "Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях - на 260%", - уточнил Болат.