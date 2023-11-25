25 ноября, 17:24
Санкции в отношении России

Замглавы Минфина США посетит Турцию, где обсудит санкции в отношении России

Согласно соответствующему заявлению, Брайан Нельсон "обсудит усилия по предотвращению, нарушению, а также расследованию торговой и финансовой активности", якобы направленной на поддержание российской СВО на Украине

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Турцию, где намерен обсудить ограничительные меры в отношении РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.

Как отмечается в документе, Нельсон с 26 ноября по 1 декабря посетит столицу Омана Маскат, а также Анкару и Стамбул, где намерен затронуть вопрос оказания финансового давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, а также поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Турции, как следует из заявления, замминистра финансов США "обсудит усилия по предотвращению, нарушению, а также расследованию торговой и финансовой активности", якобы направленной на поддержание российской специальной военной операции на Украине.

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы, что Соединенные Штаты ведут "фронтальное наступление" на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ. 

Теги:
СШАТурцияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация