Замглавы Минфина США посетит Турцию, где обсудит санкции в отношении России

Согласно соответствующему заявлению, Брайан Нельсон "обсудит усилия по предотвращению, нарушению, а также расследованию торговой и финансовой активности", якобы направленной на поддержание российской СВО на Украине

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Турцию, где намерен обсудить ограничительные меры в отношении РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.

Как отмечается в документе, Нельсон с 26 ноября по 1 декабря посетит столицу Омана Маскат, а также Анкару и Стамбул, где намерен затронуть вопрос оказания финансового давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, а также поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Турции, как следует из заявления, замминистра финансов США "обсудит усилия по предотвращению, нарушению, а также расследованию торговой и финансовой активности", якобы направленной на поддержание российской специальной военной операции на Украине.

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы, что Соединенные Штаты ведут "фронтальное наступление" на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.