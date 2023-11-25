25 ноября, 17:27

Кабмин внес в Госдуму на ратификацию протокол к соглашению между РФ и Вьетнамом

Речь идет о сотрудничестве двух стран в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории России в рамках совместной нефтяной компании "Русвьетпетро"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в протокол о сотрудничестве России и Вьетнама в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории России в рамках совместной нефтяной компании "Русвьетпетро". Документ размещен в думской базе данных.

Протокол был подписан в Москве 12 октября 2023 года. В нем предусмотрены меры государственного стимулирования посредством льгот. Льготы представляются в виде коэффициента по НДПИ в размере 0,41 с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г., в размере 0,6 с 1 января 2029 года на блоке 3 и блоке 4, следует из пояснительной записки. Их цель заключается в вовлечении в разработку ранее нерентабельных участков месторождений, что позволит "увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений", указывают в кабмине.

21 ноября газета "Известия" сообщила, что Россия может предоставить совместной российско-вьетнамской нефтяной компании "Русвьетпетро" налоговые льготы, взамен компании из РФ смогут участвовать в разработке месторождений во Вьетнаме. Реализация этих мер может повысить доходы российского бюджета на 65,5 млрд рублей. 

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РоссияВьетнам
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