25 ноября, 18:12

Литва пообещала Украине дополнительно €2 млн на финансирование вывоза зерна

Глава правительства республики Ингрида Шимоните выразила готовность страны повысить транзитные возможности ее портов для украинского экспорта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Литва намерена выделить Украине дополнительно €2 млн для обеспечения поставок зерна. Об этом сообщила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните на пресс-конференции в Киеве.

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"Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно €2 млн, которые поступят Украине до конца этого года. <...> Мы прорабатываем альтернативные пути экспорта, <...> а также новые коридоры. Мы будем готовы повысить транзитные возможности наших портов для украинского экспорта, это создаст еще одну возможность, коридор через Балтийское море для экспорта украинских продуктов", - сказала премьер-министр. 

Теги:
УкраинаЛитваШимоните, Ингрида
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