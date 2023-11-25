25 ноября, 19:58,
обновлено 25 ноября, 21:01

В Чехии заявили, что местные фирмы с октября поставляют газ из России

Министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела отметил, что этого, по его мнению, делать не нужно

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Чешские фирмы с октября стали поставлять в республику российский природный газ. Об этом написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Российский газ в Чехию поставлять не нужно. На предстоящую зиму мы и без него без проблем накопили запасы. Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые [компании] начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объеме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2%", - написал Сикела.

Глава Минпромторга проинформировал ранее, что в 2023 году республика не закупала газ в РФ. Была проведена диверсификация источников и путей получения этого вида энергетического сырья. Чехию газом снабжает Норвегия. Кроме того, в Чехию морским путем через западноевропейские порты доставляют сжиженный природный газ.

"Поставки российского газа в ЕС не находятся под санкциями, так как некоторые страны [сообщества] без него пока не обойдутся", - напомнил глава Минпромторга.

Комментируя получение газа из РФ, Сикела написал: "Возникшая ситуация ничего не меняет в том, что мы окончательно избавились от зависимости от российского газа".

Между тем новостной портал echo24.cz со ссылкой на главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованду проинформировал, что у 40% поступающего сейчас в Чехию газа российское происхождение. Прокачка осуществляется через чешскую компрессорную станцию "Ланжгот" на границе со Словакией. Чехия, согласно сведениям портала, увеличила и закупки российской нефти. В течение первого полугодия республика ввезла больше нефти из РФ, чем импортировала за тот же период во все предыдущие годы с 2010-го. 

Теги:
ЧехияРоссия
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