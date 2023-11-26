Шор: проект поставок газа Молдавии по льготным ценам субсидируется из Турции

Оппозиционер отметил, что благодаря этому конечным потребителям энергоресурс будет обходиться дешевле примерно на 40%

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Проект поставок газа по льготным ценам в несколько регионов Молдавии субсидируется из Турции. Об этом сообщил в субботу молдавский оппозиционер Илан Шор в своем Telegram-канале.

"Есть турецкая компания, которая вежливо согласилась помочь Молдове, вернее тем регионам, которыми руководим мы, получать газ по доступной цене. В Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дадут возможность Гагаузии, Тараклийскому району и Оргеевскому району получать газ по такой цене", - сказал Шор. По его словам, необходимые объемы газа находятся в хранилищах Украины. Поставки будут осуществляться через молдавскую энергетическую компанию NordGaz Furnizare.

Шор заверил, что проект позволит конечным потребителям получать ПГ по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле, чем сейчас. По его словам, первые поставки ожидаются уже в декабре.

В правительстве Молдавии назвали спекуляцией заявление Шора. Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ выросли почти в семь раз в 2022 году, до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. Российская компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.