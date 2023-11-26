Глава Salzgitter AG заявил о риске деиндустриализации для ФРГ из-за цен на энергоносители

Как считает Гуннар Грёблер, это произойдет, если производители необходимых германской промышленности материалов покинут республику

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Германия столкнулась с угрозой постепенной деиндустриализации из-за намерения производителей промышленных материалов покинуть страну из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу сталелитейной компании Salzgitter AG Гуннара Грёблера.

По его словам, если производители необходимых германской промышленности материалов, таких как сталь или химикаты, покинут республику из-за высоких цен на энергоносители, то ФРГ "рискует потерять всю цепочку создания стоимости" производства. "Если бы я последовал примеру [руководителей германских компаний, заявивших о намерении инвестировать за рубеж], то мы бы деиндустриализировали эту страну", - сказал Грёблер.

Издание отмечает, что с прошлого года желание германских промышленных компаний инвестировать за рубеж вместо того чтобы расширять производство внутри страны, выросло вдвое - с 16% до 32%, как следует из последнего опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK).

Согласно результатам опроса DIHK, опубликованным 29 августа, 52% из более чем 3,5 тыс. опрошенных фирм заявили о "негативном или очень негативном" влиянии на собственный бизнес избранного руководством страны курса по достижению климатической нейтральности. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия сильно обеспокоены "нехваткой энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а их сомнения в собственной конкурентоспособности "как никогда велики".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме. Председатель Ассоциации германских профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими отмечала ранее, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.