FT: Индия намерена к 2028 году втрое увеличить добычу угля под землей

Она может достигнуть 100 млн тонн в год

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Индия, получающая 95% угля из открытых карьеров, намерена через пятилетие увеличить втрое, до 100 млн тонн в год, добычу этого топлива в шахтах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление представителя Министерства угольной промышленности Индии Амрита Лал Мину.

"Индия находится на траектории ускоренного промышленного и экономического роста, и уголь продолжает играть ключевую роль в развитии страны", - отметил чиновник, добавив, что правительство стремится создать стимулы для привлечения иностранных инвестиций и отечественного производства оборудования.

У республики нет альтернативы дешевому и доступному источнику топлива для обеспечения энергетической безопасности населения. Утроение добычи угля к 2028 году под землей поможет компенсировать истощение запасов в открытых карьерах и поэтапно отказаться от импорта, сказал он.

Импорт угля Индией составляет 90 млн тонн в год, но он будет прекращен с переходом на экспорт после увеличения его производства в стране, несмотря на то, что к 2030 году внутренние потребности республики в топливе достигнут 1,5 млрд тонн в год. Оценочные запасы угля в стране достигают 361 млрд тонн.

По данным министерства угольной промышленности, в 2022-2023 финансовом году (завершился 31 марта), добыча угля в Индии увеличилась на 14,77% по сравнению с предыдущим и составила рекордные 900 млн тонн. В 2023-2024 году этот показатель, как ожидается, превысит 1 млрд тонн.