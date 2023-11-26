Обуховский завод намерен открыть в колледже Петербурга мастерскую по сборке квадрокоптеров

В колледже электроники и приборостроения уже открыли мастерскую по ремонту БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Колледж электроники и приборостроения в Петербурге совместно с Обуховским заводом (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") откроет мастерскую по сборке квадрокоптеров различного типа. Об этом сообщила директор колледжа Галина Воронько во время пленарного заседания в рамках финала чемпионата "Профессионалы".

"Мы решили с Обуховским заводом в рамках программы "Профессионалитет" сделать еще одну мастерскую по сборке квадрокоптеров различного типа. Таким образом, с помощью предприятий мы создаем то, что им надо", - сказала она.

Ранее в колледже электроники и приборостроения открыли мастерскую по ремонту беспилотников. "Мы ставили цель обучить электронике, ремонту двигателей, крыльев и корпусов. Все это пришлось осваивать, чтобы знать в комплексе наши "Орланы", - отметила Воронько.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.